16 قتيلا و46 مصابا جراء زلزال ضرب إقليم التبت في الصين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، فجر اليوم الجمعة، نقلا عن مسئولين محليين، بمقتل 16 شخصا وإصابة 46 آخرين جراء زلزال بقوة سبع درجات، ضرب منطقة التبت النائية.

وذكرت الوكالة أن أكثر من 300 منزل انهارت جراء الزلزال الذي وقع الخميس في الساعة 10,33 مساء.

وأضافت الوكالة أن المسئولين ما زالوا يعملون على تقييم الأضرار، في حين تتواصل جهود الإغاثة في أعقاب الكارثة.

وحُدد مركز الزلزال على مسافة نحو 190 كيلومترا إلى شرق ناجتشو وشمال شرقها، و390 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من العاصمة الإقليمية لاسا، وضرب على عمق ضحل بلغ 10 كيلومترات.

وكانت وكالة "شينخوا" ذكرت أن إدارة الزلازل الصينية فعلت استجابة طارئة من المستوى الثاني.

وفي يناير 2025، قُتل 126 شخصا على الأقل في زلزال ضرب مقاطعة تينجري الريفية في التبت.