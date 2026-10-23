زيلينسكي: خلافاتي مع ترامب ليست شخصية

في مواجهة الضغوط المتزايدة التي تمارسها الولايات المتحدة على بلاده، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تقديم المزيد من التنازلات لروسيا، قائلا في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن رفع العقوبات سيجعل موسكو أقوى.

وقال زيلينسكي يوم الخميس: "موقفي من بوتين واضح جدا. أعتقد بأننا إذا رفعنا العقوبات، فسنجعله أقوى." وأضاف: "الأمر ليس مسألة شخصية بيني وبين الرئيس ترامب، وبالطبع أنا ضد أي رفع للعقوبات."

وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة. وكان زيلينسكي قد صرح بأن ترامب يقف "في الجانب الخاطئ من التاريخ" بعد إبرام صفقة ديزل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورفع عقوبات عن روسيا.

كما وردت تقارير تفيد بأن إيلون ماسك، مؤسس شركة "سبيس إكس"، أمر بخفيض سرعة خدمة "ستارلينك" للإنترنت عبر الأقمار الصناعية، والتي تعد ذات أهمية كبيرة للجيش الأوكراني.

وقال زيلينسكي إن التوترات الحالية بين بلاده والولايات المتحدة لا علاقة لها بالأشخاص. كما حذر من أن بوتين ليس لديه نية لإنهاء الحرب. ووصف زيلينسكي اجتماعه مع المفاوض الأمريكي ستيف ويتكوف في أوسلو بأنه كان مثمرا، لكنه لم يكن مقتنعا برغبة بوتين في السلام. وتعرضت كييف هي الأخرى لهجمات روسية يوم الخميس.

زيلينسكي: يجب على الحلفاء عدم رفع العقوبات

وقال زيلينسكي: "إذا أعطيت بوتين شيئا فإنه سيحتاج كل شيء. سيريد كل شيء"، مضيفا أن هذا هو السبب في أنه يتوقع من شركاء أوكرانيا عدم إعطاء بوتين فرصة ليصبح أقوى.

وقال إن بوتين لاعب، ولكنه يلعب بأرواح الآخرين.

وجدد زيلينسكي تأكيد جاهزية أوكرانيا لتجميد خطوط المواجهة الحالية من أجل تحقيق وقف إطلاق النار وإنهاء القتل، ولتمكين الجانبين من الجلوس والتحاور. ومع ذلك، أوضح بشكل جلي أن التنازل عن المناطق الخاضعة للسيطرة الأوكرانية أمر غير مطروح على الإطلاق. وطلب أمرين من حلفاء أوكرانيا: عدم رفع العقوبات، ومنح أوكرانيا أسلحة أفضل.