يتجه المغربي الحسين عموتة، المدير الفني لفريق الأهلي، إلى إجراء تغييرات على حساباته الفنية خلال المباريات المقبلة، من خلال منح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب، في محاولة لتصحيح مسار الفريق ومعالجة السلبيات التي ظهرت خلال التعادل أمام القناة.

وتضم قائمة العناصر المرشحة للمشاركة محمد عبد الله، ومحمود صلاح، وعمر سيد معوض، وأحمد خالد كباكا، بالإضافة إلى علي محمود، الذي انضم إلى الفريق خلال الموسم الجاري، لكنه لم يحصل على فرص مشاركة منتظمة حتى الآن.

ويأتي توجه عموتة في ظل رغبة الجهاز الفني في الاستفادة من الإمكانات التي يمتلكها اللاعبون الشباب، مع تقييم جاهزيتهم وقدرتهم على تلبية المتطلبات الفنية، تمهيدًا للاعتماد على بعضهم في المواجهات المقبلة، وفقًا لظروف كل مباراة.

ويأمل المدير الفني أن تسهم هذه الخطوة في إشعال المنافسة على حجز أماكن بالتشكيل الأساسي، ورفع مستوى التركيز والانضباط داخل الفريق، إلى جانب الحد من الأخطاء الدفاعية وحالة الارتباك التي صاحبت أداء الأهلي أمام القناة، سعيًا لاستعادة التوازن وتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.