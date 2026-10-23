السعودية تعلن تأجيل منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات ومنتدى للإحصاء لعام 2027

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، بالتنسيق مع شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، تأجيل منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات والمنتدى السعودي الثاني للإحصاء إلى العام المقبل 2027.

وكان من المقرر عقد المنتديين في الرياض خلال الفترة من 9 إلى 12 من الشهر المقبل، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن برئاسة السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، في منشور على منصة إكس إن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض.

وأعلن الدفاع المدني السعودي، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، زوال الخطر عن نجران ومحافظة خميس مشيط ومدينة أبها، وذلك بعد إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ.

من جهتهم، أدان أعضاء البرلمان الأوروبي بشدة الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة غير المسبوقة التي شنها الحوثيون على السعودية، والهجوم العسكري الذي تشنه الجماعة في اليمن، ودعوا إلى إدراج الحوثيين على "قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية".

وقال البرلمان، في قرار اعتمده أمس، إن هذه الهجمات تمثّل انتهاكات صارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والنازحين المدنيين في اليمن، وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

وأعرب البرلمان عن تضامنه مع السعودية والحكومة اليمنية الشرعية، مؤكداً التزامه بأمن البلدين وسيادتهما وسلامة أراضيهما.

وطالب الحوثيين بوقف جميع الأعمال العدائية فوراً، داخل اليمن وخارجه، والتخلي عن أي طموحات للسيطرة على الأراضي.

وأدان البرلمان بشدة الدور الإيراني المزعزع للاستقرار، معتبراً أنه يشكل تهديدا كبيرا لأمن المنطقة واستقرارها، ومتهما طهران بتزويد الحوثيين بالأسلحة وتكنولوجيا الصواريخ والطائرات المسيّرة، إلى جانب التدريب والتمويل.

كما أدان التنسيق بين الحوثيين وجماعة "حزب الله" وغيرها من الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، مشدداً على أن تحقيق استقرار دائم في الشرق الأوسط يتطلب نزع سلاح جميع الميليشيات والجماعات المسلحة من غير الدول وتسريح أفرادها.

وعقب مقترح قدمته الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، دعا البرلمان الأوروبي مجلس الاتحاد إلى إدراج جماعة الحوثيين، بجناحيها السياسي والعسكري وقيادتها وأجهزتها العسكرية والأمنية، على "قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية".

كما دعا إلى تفكيك جميع قنوات تمويل الجماعة، وتجميد أموالها ومواردها الاقتصادية، بما في ذلك تلك العائدة إلى الجهات التي تسهّل أنشطتها.

كما دعا أعضاء البرلمان إلى تعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين الاتحاد الأوروبي وشركائه الخليجيين، مشيدين بجهود الدول الأعضاء والمملكة المتحدة لتوفير دعم في مجال الدفاع الجوي بالمنطقة.