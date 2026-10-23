حرص عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على توجيه رسائل خاصة من خلال أحذيتهم الجديدة، قبل المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد في كلاسيكو الكرة الإسبانية، المقرر إقامته يوم الأحد 25 أكتوبر، بمشاركة الدولي المصري الشاب حمزة عبد الكريم.

ماذا كتب حمزة عبد الكريم على حذائه؟

اختار حمزة عبد الكريم، الذي يستعد لارتداء حذاء من طراز «فانتوم»، عبارة «هنا يبدأ التاريخ» باللغة العربية، في رسالة تعكس طموحاته قبل ظهوره المرتقب في الكلاسيكو، وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لنادي برشلونة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة من الرسائل التي اختارها لاعبو الفريق الكتالوني لتزيين أحذيتهم، تعبيرًا عن طموحاتهم ودوافعهم قبل المواجهة المنتظرة أمام الغريم التقليدي ريال مدريد.

رسائل خاصة من نجوم برشلونة قبل الكلاسيكو

تنوعت العبارات التي اختارها لاعبو برشلونة، إذ كتب رودري على حذائه «وُلدت من أجل هذا»، بينما اختار جوان جارسيا عبارة «المهمة رقم 1: الفوز»، في حين عبّر تشافي إسبارت عن تمسكه بطموحاته بعبارة «الحلم مستمر».

أما أليخاندرو بالدي، فاختار رسالة «مشجع لبرشلونة منذ اليوم الأول»، بينما أكد جواو كانسيلو ارتباطه بالنادي من خلال عبارة «برشلونة دائمًا».

وكتب فرينكي دي يونج على حذائه «ليلة أخرى، الطموح نفسه»، فيما اختار كريم أديمي عبارة «هذا هو سبب مجيئي»، بينما حملت رسالة جافي نبرة أكثر حسمًا، إذ كتب «تقديم 100% لا يكفي».

وتعكس هذه الرسائل الحالة التحفيزية التي يعيشها لاعبو برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد، في ظل أهمية الكلاسيكو ورغبة كل لاعب في تقديم أفضل ما لديه خلال واحدة من أبرز مباريات الموسم.