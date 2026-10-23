الإمارات تغلق شواطئ أم القيوين إثر تسرب نفطي من ناقلة بحرية

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أعلنت الإمارات، الجمعة، إغلاق جميع شواطئ إمارة أم القيوين ومناطقها الساحلية مؤقتا، إثر رصد تلوث بحري ناجم عن تسرب نفطي من إحدى الناقلات البحرية.

وقالت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية في بيان، إن منظومة الرصد الفني والتقييم البيئي رصدت تلوثا بحريا امتدت آثاره إلى شواطئ أم القيوين المطلة على الخليج العربي.

وأضافت أن التسرب تسبب في انبعاث روائح لاحظها سكان إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين، مؤكدة أنها لا تشكل أي مخاطر صحية على السكان.

وأوضحت الوزارة أن الفرق المختصة باشرت، فور رصد التلوث وبالتنسيق مع الجهات المعنية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتوائه وتطويق المناطق المتأثرة.

وأشارت إلى بدء أعمال التنظيف والمعالجة للحد من الآثار البيئية للتسرب، مع استمرار عمليات المسح الاحترازية لضمان سلامة البيئة البحرية.

وفي إطار التدابير الاحترازية، أعلنت الوزارة إغلاق جميع الشواطئ والمناطق الساحلية في أم القيوين مؤقتا، لحين استكمال الأعمال وتحديد الإجراءات اللازمة.

ودعت الصيادين ومرتادي البحر إلى الالتزام بالتعليمات والامتناع عن الصيد في المواقع المتأثرة.

كما حثت الجمهور على استقاء المعلومات من القنوات الرسمية وتجنب تداول الشائعات، مؤكدة مواصلة إطلاع السكان على مستجدات الوضع.

ولم يحدد البيان موقع الناقلة التي تسببت في التسرب النفطي أو حجم الكميات المتسربة.