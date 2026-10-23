الصين:16 قتيلا و46 جريحا جراء زلزال بقوة 7 درجات في التبت

ضرب زلزال بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر منطقة التبت في الصين مساء الخميس، مما أسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 46، فضلا عن انهيار المئات من المنازل في مدينة ناجتشو شمالي البلاد، وفقا لوسائل إعلام رسمية.

واستمرت جهود البحث والإنقاذ عقب انهيار 339 منزلا على الأقل، و ما لا يقل عن 20 حظيرة ماشية ، حسبما أفاد المكتب الإعلامي لناجتشو نقلا عن مسؤولين في حكومة المدينة. وأضاف المكتب الإعلامي أن من بين المصابين 11 شخصا في حالة خطرة، بينما تعرض 35 آخرون لإصابات طفيفة.

وشاركت طواقم وفرق إنقاذ محلية ضمت أكثر من 1600 شخص في جهود الإغاثة. ووصلت إلى المنطقة إمدادات تشمل ألف وحدة سكنية جاهزة، ونحو 3 آلاف خيمة وسرير قابل للطي، بالإضافة إلى مصابيح وملابس شتوية.

وقال تلفزيون الصين المركزي إن هذا كان أكبر زلزال تشهده المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع في الساعة 10:33 من مساء الخميس بالتوقيت المحلي، وكان مركزه على بعد 191 كيلومترا شرق شمال شرق ناجتشو، في منطقة ذات ارتفاع عال وقليلة السكان في شمال التبت. وحددت الهيئة عمق الزلزال بـ 18 كيلومترا.

ونقلت وكالة أنباء شينخوا الرسمية الصينية عن مركز شبكات الزلازل الصيني قوله إن العمق بلغ 10 كيلومترات.

وتقع ناجتشو على بعد أكثر من 300 كيلومتر شمال لاسا، عاصمة التبت.