زميل صلاح يتعرض لحادث سير بعد فوز طرابزون سبور على هارتس

تعرض الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى طرابزون سبور وزميل النجم المصري محمد صلاح، لحادث سير عقب فوز فريقه على هارتس الاسكتلندي بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ووفقًا للمعلومات الأولية، كان أونانا في طريقه إلى منزله عقب المباراة التي أقيمت على ملعب «بابارا بارك»، عندما تعرض لحادث تصادم متسلسل في منطقة يومرا.

وذكر موقع «61saat» التركي أن سيارة اصطدمت من الخلف بالسيارة التي كان يقودها أونانا، ما أدى إلى اصطدام سيارته بدورها بالسيارة التي كانت أمامه، لتقع حادثة تصادم متسلسل.

وأفادت التقارير بأن أونانا وأفراد أسرته، الذين كانوا برفقته داخل السيارة وقت وقوع الحادث، نجوا دون إصابات، وأن حالتهم الصحية جيدة.

وأضافت التقارير أن مسؤولي طرابزون سبور توجهوا إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف والاطمئنان على الحارس الكاميروني وأفراد أسرته.