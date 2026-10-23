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أعداد جريدة الشروق
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بسبب حفل زفافه.. مصطفى شوبير يغيب عن الأهلي أمام كيتارا الأوغندي

محمد جلال
نشر في: الجمعة 23 أكتوبر 2026 - 11:57 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 أكتوبر 2026 - 11:57 ص

يغيب مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، عن مواجهة فريقه أمام كيتارا الأوغندي، المقرر إقامتها الأحد المقبل، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويأتي غياب شوبير بسبب احتفاله بحفل زفافه اليوم الجمعة، ليبتعد عن حسابات الجهاز الفني للأهلي خلال المواجهة المرتقبة، حيث تقرر استبعاده من قائمة الفريق للمباراة، وليس الاكتفاء بغيابه عن المشاركة داخل الملعب.

ويستعد الأهلي لخوض لقاء الإياب على استاد القاهرة الدولي، سعيًا لحسم التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية، بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت في أوغندا بنتيجة 2-1.

ويعمل الجهاز الفني للأهلي على تجهيز اللاعبين للمواجهة، من أجل تأكيد التفوق وحسم بطاقة العبور، في ظل رغبة الفريق في مواصلة مشواره بالبطولة والمنافسة على لقبها.


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