سيول: كوريا الشمالية زرعت 960 ألف لغم على الحدود منذ 2024

أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن الجارة الشمالية زرعت نحو 960 ألف لغم أرضي على طول الحدود بين البلدين منذ عام 2024.

ونقلت عن نواب في البلاد، الخميس، بأن الجيش الكوري الجنوبي قدم مؤخرا إحاطة إلى الجمعية الوطنية بشأن التحركات الكورية الشمالية على الحدود.

وذكرت الوكالة أن كوريا الشمالية كثفت منذ عام 2024 أعمال تحصين الحدود، وزرعت ما يُقدر بنحو 960 ألف لغم أرضي على امتداد المنطقة الفاصلة بين الكوريتين.

وأضافت أن الجيش الكوري الجنوبي رصد زيادة في أنشطة الجنود الكوريين الشماليين المتعلقة بمد الأسلاك الشائكة وزرع الألغام ونشر تجهيزات مضادة للدبابات على طول خط ترسيم الحدود العسكري.

كما أشارت "يونهاب" إلى تقديرات بعض الخبراء العسكريين بوجود أكثر من مليوني لغم أرضي في المنطقة منزوعة السلاح الفاصلة بين البلدين، بما في ذلك ألغام زرعتها كوريا الجنوبية.

وتعود جذور النزاع بين الكوريتين إلى تقسيم شبه الجزيرة الكورية عقب الحرب العالمية الثانية، قبل أن تندلع الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953.

وانتهت الحرب باتفاق هدنة لا بمعاهدة سلام، ما يعني أن الكوريتين لا تزالان في حالة حرب، فيما تفصل بينهما منطقة منزوعة السلاح شديدة التحصين تمتد على طول الحدود.