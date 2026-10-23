كايل ووكر يوضح حقيقة إزالة وشوم مانشستر سيتي

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كشف كايل ووكر، لاعب بيرنلي الحالي ومانشستر سيتي السابق، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن نيته إزالة الوشوم المرتبطة بالنادي السماوي، حال سحب الألقاب منه.

ونشر ووكر رسالة عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، أوضح خلالها أن ما تم تداوله في بعض العناوين الصحفية غير دقيق، مؤكداً أنه لم يفكر مطلقاً في إزالة وشوم مانشستر سيتي.

وقال اللاعب: «لتوضيح ما ورد في العناوين المضللة اليوم، لم تكن لديّ أي نية لإزالة الوشوم المتعلقة بنادي مانشستر سيتي».

وأضاف: «كانت فترتي مع مانشستر سيتي جزءاً كبيراً من مسيرتي ورحلتي كلاعب، وهي تجربة سأظل فخوراً بها للغاية».

وتابع ووكر: «عشت لحظات لا تُنسى مع زملاء رائعين وأشخاص في النادي، وبالطبع مع جماهير مانشستر سيتي التي دعمتنا طوال الوقت».

واختتم تصريحاته قائلاً: «ستظل تلك الذكريات حاضرة معي دائماً، وكذلك ستظل الوشوم».