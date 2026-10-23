ضبط طالب لاتهامه بالتشاجر مع أصدقائه والتعدي عليهم بسلاح أبيض أمام مدرسة بالإسماعيلية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية القبض على طالب؛ لاتهامه بالتشاجر مع أصدقائه والتعدي عليهم بسلاح أبيض أمام إحدى المدارس.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم، إنها رصدت مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الطلاب، أحدهم يحمل سلاحا أبيض أمام إحدى المدارس بالإسماعيلية.

وتابعت أنه بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه طالب مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في التعدي.

وأضافت الداخلية أنه بمواجهة الطالب المتهم، أفاد بأنه بتاريخ 20 أكتوبر الجاري، وحال انتظاره خروج أحد أصدقائه من المدرسة، حدثت مشاجرة بينه وبين بعض الطلبة، قام على إثرها بتهديدهم بالسلاح الأبيض، لترهيبهم خشية تعديهم عليه، ولاذ بالفرار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.