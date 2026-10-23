الشاذلي: الاتحاد المصري يمتلك كوادر وخبرات كبيرة لتنظيم البطولات العالمية

أكد سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، استعداد الاتحاد لتنظيم بطولتي العالم للجامعات والسباحة بالزعانف للمياه المفتوحة بمدينة شرم الشيخ، في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة الحدثين الدوليين، مشيرًا إلى امتلاك الاتحاد كوادر وخبرات كبيرة في تنظيم البطولات، بما يدعم قدرته على تقديم تنظيم يواكب المعايير الدولية.

وأوضح الشاذلي أن استضافة البطولتين تعكس حجم الخبرات التي اكتسبتها الكوادر المصرية في تنظيم المنافسات الدولية، والقدرات التي تمتلكها مصر في هذا المجال، مؤكدًا حرص الاتحاد على تسخير إمكاناته الفنية والتنظيمية، والتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان توفير جميع المتطلبات اللازمة لخروج البطولتين بالصورة المنشودة.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ أن استضافة بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف للمرة الأولى في مصر وإفريقيا والعالم العربي تمثل محطة مهمة في مسيرة الرياضة الجامعية، وتفتح آفاقًا جديدة أمام انتشار اللعبة، وتعزز فرص الاحتكاك الدولي وتبادل الخبرات بين اللاعبين، بما يسهم في تطوير المستويات الفنية للسباحين المصريين.

وأشار إلى أن التعاون بين الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ والاتحاد الرياضي المصري للجامعات، إلى جانب التنسيق مع الاتحادين الدوليين للرياضة الجامعية والأنشطة تحت الماء، يمثل ركيزة أساسية في الإعداد للبطولة الجامعية، ويعزز تكامل الجهود الفنية والإدارية والتنظيمية بين مختلف الجهات المعنية.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف 2026 خلال الفترة من 25 إلى 30 أكتوبر الجاري، بمشاركة نحو 200 لاعب ولاعبة يمثلون 20 دولة، كما تستضيف المدينة بطولة العالم للسباحة بالزعانف للمياه المفتوحة، لفئات الناشئين والعمومي والماستر.

وتقام منافسات بطولة العالم للجامعات في حمام السباحة الأولمبي بالمدينة الرياضية في شرم الشيخ، تحت مظلة الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية (FISU) والاتحاد الدولي للأنشطة تحت الماء (CMAS)، وينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، في إطار الجهود الرامية إلى دعم الرياضة الجامعية وتعزيز حضور مصر في استضافة المنافسات الرياضية الدولية.