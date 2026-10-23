ضبط 3 متهمين بالتعدي على عامل وإطلاق أعيرة نارية في الشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية القبض على 3 أشخاص؛ لاتهامهم بالتعدي على عامل بالضرب والتلويح بسلاح أبيض وإطلاق أعيرة نارية، لخلافات بينهم في منطقة بلبيس.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم، إنها رصدت مقطع فيديو متداولا بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام 3 أشخاص بالنزول من مركبة توكتوك، والتعدي على آخر بالضرب باستخدام سلاح ناري وأبيض بأحد الشوارع بمحافظة الشرقية.

وتابعت أنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد المجني عليه، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبسؤاله أقر أنه بتاريخ 7 أكتوبر الجاري حدثت مشاجرة بينه وبين ثلاثة أشخاص هم عامل وشقيقه وسائق توكتوك، لخلافات سابقة بينهم.

وأضافت الداخلية أنه على إثر ذلك قام المتهمون الثلاثة بالتعدي على العامل بالضرب، وقيام أحدهم بالتلويح بسلاح أبيض، وقيام آخر بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من بندقية خرطوش كانت بحوزته دون حدوث إصابات.

وأشارت الداخلية إلى أنه أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة الظاهرين بمقطع الفيديو، لإثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بذات الدائرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتم بإرشادهم ضبط الأسلحة المستخدمة في التعدي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.