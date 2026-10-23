 اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء

محمد فتحي
نشر في: الجمعة 23 أكتوبر 2026 - 2:34 م | آخر تحديث: الجمعة 23 أكتوبر 2026 - 2:34 م

أعلن أمين عام نقابة الأطباء، الدكتور أبو بكر القاضي، اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة.

ومن المقرر بدء فعاليات الجمعية العمومية لمناقشة جدول الأعمال بعد قليل.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للنقابة مناقشة عدد من الموضوعات هي:

1. تقرير الأمين العام.
2. تقرير أمين الصندوق.
3. تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للنقابة للأعوام 2022، 2023، 2024، و2025.
4. تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الأعوام 2022، 2023، 2024، و2025.
5. مناقشة واعتماد الميزانيات المالية للنقابة عن الأعوام 2022، 2023، 2024، و2025.
6. اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2026.
7. اختيار مراقب حسابات الجمعية العمومية وتقدير الأتعاب.
8. مناقشة تعديل بنود لائحة آداب المهنة الخاصة بالظهور الإعلامي للأطباء.
9. مناقشة قواعد القبول بكليات الطب في مصر.
10. ما يستجد من أعمال.

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