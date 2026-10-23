تحالف دعم الشرعية باليمن: تدمير صاروخ باليستي باتجاه خميس مشيط

الأكثر قراءة
مغارة علي بابا المفقودة.. 8 مليارات دولار تقترب لخزينة الدولة من القمامة
تحمّل المواطن أو الدولة للتكلفة.. مدبولي: 3 بدائل للتعامل مع ارتفاع سعر برميل البترول إلى 110 دولارات
مترو الأنفاق يكشف سبب توقف قطار بين الدقي والبحوث: ركاب عبثوا ببلوف الطوارئ
وزير الداخلية: خصصنا فرقا لمتابعة استغاثات المواطنين عبر السوشيال ميديا والتحرك ميدانيا
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد اعتراض نادي الزمالك على التحكيم في القمة الـ133 ؟
نعملامحايد
النتـائـج
تصويت
اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيا باتجاه مدينة خميس مشيط.
جاء ذلك في تدوينة للمتحدث الرّسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي، على منصة "إكس"..