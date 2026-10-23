تحالف دعم الشرعية باليمن: تدمير صاروخ باليستي باتجاه خميس مشيط

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اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيا باتجاه مدينة خميس مشيط.

جاء ذلك في تدوينة للمتحدث الرّسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي، على منصة "إكس"..