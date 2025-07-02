مبعوث الرئيس الروسي يعلق على تعليق توريدات الذخيرة الأمريكية لأوكرانيا

علق المبعوث الخاص للرئيس الروسي، مدير الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، على تعليق الولايات المتحدة توريدات الذخيرة إلى أوكرانيا.



وكتب دميترييف في منشور على "تلغرام"، يوم الثلاثاء، أن "مثل هذه الخطوة تثير التساؤلات بشأن القدرات الحقيقية للغرب على مواصلة دعم أوكرانيا وبشأن أولويات السياسات الدفاعية الأمريكية ذاتها".



وأشار إلى أن البنتاغون والبيت الأبيض لم يردا على الاستفسارات بشأن السياسة الجديدة، ما قد يكون دليلا على أن الوضع حساس بالنسبة لهما.

وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أفادت نقلا عن مصادرها بأن الولايات المتحدة علقت توريدات الصواريخ لأنظمة "باتريوت" والقنابل الدقيقة وبعذ أنواع القذائف لأوكرانيا بسبب نقصها في المخزونات الأمريكية.