استعان نادي "مانشستر يونايتد" الإنجليزي، بمقطع من أغنية الفنانة الراحلة "أم كلثوم"؛ للترحيب بعودة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد غياب استمر لأكثر من 12 عاما عن الفريق، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي على "تويتر"، مقطعا من أغنية "أنساك"، لـ"أم كلثوم"، كانت تقول فيه "كان لك معايا أجمل حكاية في العمر كله"، في إشارة إلى تألق النجم البرتغالي في صفوف النادي الإنجليزي ببداية مشواره الاحترافي.

وأكد "مانشستر يونايتد"، الثلاثاء، أنه أكمل إجراءات التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو القادم من يوفنتوس لمدة عامين، متوقعا خوض رونالدو مباراته الأولى في 11 سبتمبر الجاري أمام "نيوكاسل" في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فترة التوقف الدولي.

وكان يونايتد قد أعلن يوم الجمعة الماضي، توصله لاتفاق مع يوفنتوس الإيطالي لاستعادة رونالدو (36 عاما). واكتملت الصفقة أمس الثلاثاء، بعد اجتياز النجم البرتغالي الفحص الطبي وإجراءات التأشيرة ومتعلقات شخصية.

يذكر أن رونالدو لعب لنادي "مانشستر يونايتد" خلال الفترة من 2004 حتى 2009، وأحرز 118 هدفا في 292 مباراة.