مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يواصل فعالياته بجلسات وورش فنية مميزة

يواصل مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الحادية والثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران، فعالياته لليوم الثاني، حيث ستقام مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والفكرية في عدة مسارح بالقاهرة.

جلسات فكرية:

العاشرة صباحًا: ستقام جلسة فكرية ضمن محور "الأداء اللغوي للنص المسرحي وخلخلة المركزيات" في قاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة. يشارك فيها عدد من المتخصصين في المسرح، منهم د. أحمد ضياء (العراق)، د. أحمد مجدي (مصر)، أمينة الدشراوي (تونس)، ود. أمير هشام الحداد (العراق)، وتدير الجلسة د. رانيا فتح الله. 12:30 ظهرًا: تعقد جلسة أخرى بعنوان "تجارب حرة في الجسد المنفلت من المركزية" بمشاركة د. تحرير الأسدي (العراق)، د. نشأت مبارك صليوا (العراق)، نوران مهدي (مصر)، د. أميرة الوكيل (مصر)، ويدير الجلسة د. هشام زين الدين.

ورش فنية:

العاشرة صباحًا: تنطلق ورشة "إلى الممثل.. ورشة تعريفية بطريقة ميخائيل تشيخوف" يقدمها الفنان عجاج سليم (سوريا)، وورشة "السينوغرافيا: واقع وخيال" التي تقدمها الفنانة شادية زيتون (لبنان).

كما تقدم الفنانة أولجا بوزيلي (اليونان) ورشة "مسرح الابتكار الجماعي". الثانية عشرة ظهرًا: تستمر فعاليات ورشة "مسرح إعادة الحكي.. التمثيل الجسدي" بقيادة الفنانة داليا صبور (مصر).

عروض مسرحية:

السادسة مساءً: يُعرض على خشبة قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة العرض المسرحي "إبرة" من الإمارات.

السابعة مساءً: يشهد مسرح الفلكي عرض "Medea Treno" من إسبانيا، وفي نفس التوقيت يُعرض "Autorretrato" من الإكوادور على مسرح الغد، وعرض "شجرة اللبان موشكا" من سلطنة عمان على مسرح السلام.

الثامنة مساءً: يُقدم عرض "ضوء" من السعودية على مسرح ميامي، بينما يُعرض "حكاية درندش" من العراق على مسرح العرائس. التاسعة مساءً: يشهد مسرح السامر عرض "زغرودة" من الإمارات، وعلى خشبة المسرح القومي يُقدم عرض "Celebraters" من اليونان، بينما يُعرض "الألياتروس" من تونس في نفس التوقيت.