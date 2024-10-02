نتنياهو: إيران ارتكبت خطأ كبيرا وستدفع ثمنه

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء إن إيران ارتكبت خطأ كبيرا وستدفع ثمنه.



وأضاف نتنياهو في أول تعقيب له على الهجوم الإيراني أن "النظام الإيراني لا يفهم إصرارنا بالدفاع عن أنفسنا والرد على أعدائنا".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا "من يهاجمنا سنهاجمه".

وزعم نتنياهو في تصريحه المصور أن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل فشل.



من جهته، شدد وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده على أن إسرائيل ستتلقى صفعة أكثر شدة في حال ردها على الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير.

وصرح وزير الدفاع بأن "عملية الحرس الثوري مشروعة ووفق القوانين الدولية"، مضيفا "لم نستخدم قدراتنا الصاروخية الأكثر تطورا وذات القوة التدميرية الأكبر بعملية الوعد الصادق 2".

وتابع "إذا تعرضت المنطقة للتصعيد والحرب سنتعامل بشدة أكبر في الموجات القادمة".

وأعلن الحرس الثوري يوم الثلاثاء إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل وحذر من أن رد إسرائيل سيقابله رد من طهران "أكثر سحقا وتدمير".

وأفاد الحرس الثوري بأن الهجوم الصاروخي استهدف 3 قواعد عسكرية إسرائيلية، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران نهاية يونيو الماضي، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد العمليات في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفوروشان، في غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال مسؤول إيراني كبير لـ"رويترز" إن إطلاق الصواريخ جاء بناء على أوامر من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي الذي ظل في مكان آمن منذ الغارات الجوية الإسرائيلية على بيروت التي قتلت نصر الله الأسبوع الماضي.

هذا، توعد مسؤولون إسرائيلون برد شديد على الهجوم الصاروخي الذي نفذته إيران يوم الثلاثاء على إسرائيل فيما تتواصل مداولات رئيس الوزارء بنيامين نتنياهو الأمنية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الهجوم الإيراني "ستكون له عواقب" وأن المستوى العسكري في إسرائيل لديه خطط.