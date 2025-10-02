زلزال بقوة 5 ريختر يهز إسطنبول ويثير الذعر

ذكرت هيئات الطوارئ التركية أن زلزالا متوسط القوة هز إسطنبول ومناطق أخرى شمال غربي تركيا اليوم الخميس، وتسبب في خروج السكان من المباني في حالة ذعر، بينما قامت السلطات بعمليات إجلاء إجبارية من المدارس، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا.

وذكرت وكالة إدارة الكوارث والطواري (أفاد) أن مركز الزلزال الذي وصلت شدته بشكل مبدئي إلى 5 درجات على مقياس ريختر يقع في بحر مرمرة، قبالة محافظة تكرطاغ.

ووقع الزلزال في الساعة 1455 بالتوقيت المحلي (1155 بتوقيت جرينتش) على عمق 71ر6 كيلومترا.

وقال مكتب حاكم إسطنبول إن التقييمات المبدئية لم تظهر أي علامات على وقوع أضرار.