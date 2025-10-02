3 شهداء و13 مصابًا في قصف إسرائيلي على خيام النازحين بدير البلح

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت مصادر طبية أن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا وأصيب 13 آخرون، اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لخيام النازحين بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت المصادر " باستشهاد" ثلاثة فلسطينيين وإصابة 13 آخرين جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال خياما للنازحين غرب مدينة دير البلح وسط القطاع"،بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أصيب 8 فلسطينيين جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة للنازحين داخل حرم جامعة الأقصى في منطقة المواصي غرب المدينة.

وفجر جيش الاحتلال صباح اليوم الخميس ، 4 عربات مفخخة في حيي الصبرة وتل الهوى جنوب مدينة غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي المناطق الشرقية للمدينة واستهدفت شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

كما أغارات طائرات الاحتلال الإسرائيلي على المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وسمع دوي انفجارات كبيرة، وسط استمرار العدوان في مختلف أنحاء القطاع.

كانت مصادر طبية قد أعلنت الليلة الماضية، عن "استشهاد" 85 فلسطينيا في غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لوفا ، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت 66 ألفا و148 "شهيدا"، و168 ألفا و716 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 455 فلسيطينيا بينهم 151 طفلا.