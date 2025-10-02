زيلينسكي: نحتاج لمزيد من التمويل لمنافسة الطائرات الدرون الروسية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إنه بحاجة إلى مزيد من التمويل حتى ينافس الطائرات بدون طيار (الدرون) الروسية، مشيراً إلى أنه قد يحصل على مزيد من الأسلحة بعد الاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف: "نبذل قصارى جهدنا إلى أن تكون الولايات المتحدة إلى جانبنا"، مشيرا إلى أن أنه سوف يحصل على المزيد من الأسلحة بعد الاجتماع مع ترامب، بحسب شبكة الشرق السعودية.

وأشار إلى أنه ناقش مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا، بما في ذلك توريد أنظمة "باتريوت" والصواريخ المتوافقة معها، واستخدام الأصول الروسية المجمدة للدفاع عن أوكرانيا واستعادتها، وتطوير الضمانات الأمنية.

من جانبه، قال ميرتس إنه "لمس توافقاً بدرجة كبيرة بين زعماء أوروبيين على تأييد استخدام الأصول الروسية لمساعدة أوكرانيا"، مضيفاً أنه "يتوقع قراراً حاسماً بهذا الشأن في غضون 3 أسابيع".

وأضاف ميرتس بعد اجتماع مع زعماء دول الاتحاد الأوروبي في كوبنهاجن، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يجب ألا يستهين بقوة عزمنا".

وفي السياق ذاته، قال رئيس وزراء السويد، أولف كريسترشون، اليوم الخميس، إنه ناقش مع زيلينسكي مسألة اهتمام كييف بمقاتلات شركة "ساب" السويدية من طراز "جاس جريبن" خلال اجتماع لزعماء أوروبيين في كوبنهاجن.

وأضاف في منشور على منصة "إكس": "ناقشنا التعاون المستمر في تطوير الدفاع المستقبلي لأوكرانيا، بما في ذلك الدفاع الجوي، واهتمام أوكرانيا بمقاتلات جريبن".