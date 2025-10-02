وزير الخزانة الأمريكي يتوقع تحقيق انفراجة كبيرة في الجولة القادمة من المحادثات التجارية مع الصين

يتوقع سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي تحقيق "انفراجة كبيرة" في الجولة القادمة من المحادثات التجارية مع الصين، في الوقت الذي اتخذت فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطوات لدعم المزارعين الذين تضرروا من انخفاض مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية.

قال بيسنت في مقابلة مع قناة سي.إن.بي.سي التلفزيونية، اليوم الخميس، إن "أهم حدث سنشهده" هو اجتماع منفرد بين الرئيسين دونالد ترامب و شي جين بينج على هامش القمة الإقليمية في كوريا الجنوبية المقرر إقامتها في أواخر أكتوبر، مضيفا أن المفاوضات التجارية التي يجريها مع نائب رئيس الوزراء هي لي فنج "والتي ستكون جولتنا الخامسة من المفاوضات، من المتوقع أن تحقق اختراقا كبيرا".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية، وخاصة فول الصويا، أصبح نقطة خلاف رئيسية بين أكبر اقتصادين في العالم. في وقت سابق من هذا العام، استخدمت الصين سيطرتها على المعادن النادرة الاستراتيجية كوسيلة لإجبار ترامب على تخفيف قيود التصدير على بعض السلع إلى الصين، وذلك في أعقاب اتفاقية لخفض الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضتها كلتا الدولتين على بعضهما.

واستخدمت بكين مشترياتها من محصول فول الصويا كوسيلة ضغط في وقت بدء موسم الحصاد. ففي حين استوردت الصين، أكبر دولة مستوردة له في العالم، العام الماضي حوالي 20% من احتياجاتها من فول الصويا من الولايات المتحدة، فإنها لم تشتري حتى الآن شحنة واحدة من محصول هذا العام.

ووصف بيسنت محصول هذا العام بأنه وفير للغاية، لدرجة أنه "قد نضطر إلى استنفاد كامل طاقة التخزين لدينا". وقال إنه التقى في البيت الأبيض أمس مع الرئيس ترامب ووزيرة الزراعة بروك رولينز، وأنه سيتم الإعلان يوم الثلاثاء المقبل عن خطط لدعم المزارعين الأمريكيين، وقطاع فول الصويا على وجه الخصوص.