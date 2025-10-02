عرض خيال الظل مصر جميلة وفيلم حكاية عروسة يفتتحان الدورة الأولى من مهرجان القاهرة لمسرح العرائس



-العروستان بمبة ومناع والفنان العرائسي بكار يقدموا حفل الافتتاح

-تكريم الرواد ابرزهم جمال الموجي وصلاح السقا وناجي شاكر

انطلقت مساء أمس الأربعاء فعاليات الدورة من مهرجان القاهرة لمسرح العرائس، بحفل الافتتاح الذي أقيم على مسرح سيد درويش بأكاديمية الفنون، بحضور رئيس أكاديمية الفنون الدكتورة غادة جبارة، ورئيس المهرجان الدكتور حسام محسب ومدير المهرجان الدكتور محمود فؤاد صدقي ونائب مدير المهرجان الدكتورة مي مهاب والمنسق العام للمهرجان الفنانة سارة شكري وعدد من اللجنة العليا واللجان التنفيذية ولجنة المشاهدة وعدد من الفنانين العرائسيين والمسرحيين، والصحفيين والإعلاميين، وشهد الافتتاح حضور عددًا كبيرًا من الأطفال وأسرهم.

وكرم المهرجان في حفل افتتاح دورته الأولى والتي تحمل اسم الفنان جمال الموجي ورئيس شرف المهرجان الفنانة إسعاد يونس، عددًا من رواد فن العرائس ومنهم حامل اسم الدورة الأولى من المهرجان الفنان جمال الموجي واسم الفنان صلاح السقا وتسلمها الفنان محمد نور، واسم الفنان ناجي شاكر وتسلمها دكتور طاهر عبد العظيم، واسم الفنان فكري أمين وتسلمها دكتور أسامة محمد علي، والفنانين فوزية عبد اللطيف المُلقبة بأم العرائس ورفعت الشربيني ومحمد عبد الله وتسلمتها عنه نهاد شاكر، وبهيجة عمارة ومحمد كشك وآيات خليفة وعلوية عبد الفتاح.

وخلال الحفل الذي قدمه عروستين هما بمبة والتي قدمتها الفنانة دعاء حسام الدين ومناع والذي قدمها الفنان صدام العدلة مع الفنان العرائسي محمد فوزي بكار، تم تكريم اللجنة العليا للمهرجان وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف وأمين عام الأكاديمية محمد أبو المجد ودكتور أسامة محمد علي مدير مسرح القاهرة للعرائس ودكتور محمد زعيمة والفنان محمد نور والفنان رضا حسنين والفنان عادل الكومي ومدير عام الشئون الإدارية عمرو مصطفى والفنان مايكل رفلة والفنانة سماح نبيل والكاتب الصحفي قدري الحجار والفنان اسماعيل الموجي ومنسق المهرجان للشئون الإدارية رحاب عصام ومقرر اللجنة العليا خالد التوني ومنسق عام المهرجان سارة شكري والدكتورة غادة جبارة رئيسة الأكاديمية والمشرف على المهرجان والدكتور حسام محسب رئيس المهرجان والدكتور محمود فؤاد صدقي مدير المهرجان والدكتورة مي مهاب نائب مدير المهرجان.

كما تم تكريم أعضاء لجنة المشاهدة وهم دكتور مصطفى سلطان رئيسًا وبعضوية كل من الفنانة عزة لبيب ودكتورة رانيا بدر والفنان محمد عنتر والشاعر والكاتب محمد بهجت.

بدأ الاحتفال بعرض مسرح أسود ثم فيديو يوضح فعاليات المهرجان من الورش والندوات والمائدة المستديرة التي أقيمت قبل حفل الافتتاح، إلى جانب الورش العرائسية التي أقيمت في 5 محافظات هي القناطر الخيرية وقنا وبني سويف وطنطا والسويس، وخلال المهرجان المقام في الفترة من 1 إلى 7 أكتوبر، ستقام ورشة عرائسية في الإسكندرية.

ثم تم عرض "مصر جميلة" نتاج ورشة خيال الظل تدريب وإخراج أيمن حمدون، كما تم عرض فيلم وثائقي بعنوان "حكاية عروسة" عن فن العرائس إخراج حنان الشيمي، وتضمن الافتتاح كلمات ترحيبية من رئيس أكاديمية الفنون ورئيس المهرجان.