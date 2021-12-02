شركة نفط البصرة تخطط لرفع سقف صادراتها إلى 6 ملايين برميل يوميا عام 2025

صرح مسؤول بقطاع النفط العراقي بأن شركة نفط البصرة، كبرى الشركات النفطية في العراق، تخطط لرفع طاقتها التصديرية من النفط الخام إلى 6 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2025.

ونقلت صحيفة "الصباح" العراقية الصادرة اليوم الخميس عن خالد حمزة المدير العام لشركة نفط البصرة قوله إن الطاقة التصديرية للنفط الخام من الموانئ العراقية في محافظة البصرة تلامس حاليا 3 ملايين و200 ألف برميل يوميا وإن العراق سيكون الأكثر قدرة في تصدير النفط الخام بمعدل 6 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2025 بعد دخول ثلاثة أنابيب عملاقة التصدير بطاقة 3 ملايين برميل يوميا لنقل النفط من مستودعات الرميلة والبرجسية إلى مينائي البصرة والعمية شمالي الخليج بمحافظة البصرة.

وذكر أن الشركة أحالت عددا من المشاريع الإنتاجية العملاقة على شركة توتال الفرنسية لغرض تشييد محطات لإنتاج النفط الخام واستثمار الغاز والطاقة المتجددة وماء البحر بكلفة أستثمارية تصل إلى 27مليار دولار في غضون 27 عاما.

وأوضح أن وزارة النفط قطعت أشواطا كبيرة بشأن استثمار الحقول النفطية المشتركة مع كل من الكويت وإيران من خلال تشكيل لجنة عليا للتنسيق والاستعانة باستشاري أجنبي لوضع المعايير والحقوق الاستثمارية لكل بلد وفقا لتحليل المعلومات لتحقيق الأتفاق الأمثل الاستغلال المشترك وتأسيس شركة مشتركة.