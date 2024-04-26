نقابة فيردي للعاملين في قطاع الخدمات الألمانية تنظم إضرابات في قطاعي الجملة والتجزئة

نظمت نقابة فيردي للعاملين في قطاع الخدمات الألمانية إضرابا على مستوى البلاد في قطاع التجزئة والجملة اليوم الجمعة، وكانت الشركات الكبرى إيكيا لصناعة الأثاث ومترو إيه جي لتجارة الجملة، من بين المتضررين.

وقالت بيترا رينجر من نقابة فيردي، في منتصف النهار إنها "راضية تماما" عن الإقبال على الإضراب، رغم أنها لم تكشف عن أعداد المشاركين.

وفي الوقت نفسه، لم يتأثر اتحاد متاجر التجزئة الألماني (إتش.دي.إي) بتجدد الإضرابات في نزاع الأجور المتعثر.

وقال ستيفن هارك، المدير الإداري للاتحاد إن أرباب العمل مستعدون جيدا للإضرابات، مضيفا: "ما زلنا لا نتوقع أي آثار ملحوظة على العملاء".

لم تحرز المفاوضات الجماعية لنحو 5 ملايين موظف في قطاع التجزئة تقدما يذكر لعدة أشهر، مع إخفاق عدد من الإضرابات والمحادثات في كسر جمود الموقف.

وتسعى النقابة إلى الحصول على ما لا يقل عن 50ر2 يورو (68ر2 دولار) في الساعة للموظفين في جميع أنحاء البلاد واتفاقية أجور لمدة عام واحد، إلى جانب مطالب أخرى في كل ولاية ألمانية.

وكان أرباب العمل قد عرضوا مؤخرا زيادة في الأجور بلغ مجموع نسبتها 24ر10% على مدى عامين، إضافة إلى علاوة تعويض التضخم البالغة 750 يورو والحد الأدنى للأجور المتفق عليه جماعيا.





