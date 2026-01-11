وزير الخارجية لنظيره الباكستاني: ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2803 الخاص بغزة

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يوم السبت، محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، وذلك على هامش مشاركتهما في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة.

وأعرب الوزير عبد العاطي، خلال اللقاء، عن تقديره للعلاقات الوثيقة التي تربط مصر بباكستان، مشيدًا بما تشهده العلاقات الثنائية من زخم لافت خلال الفترة الأخيرة، ولا سيما في أعقاب الزيارة الرسمية التي أجراها إلى إسلام آباد في شهر نوفمبر الماضي، معربًا عن تطلعه إلى تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ولا سيما على الصعد الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وتبادل الوزيران الرؤى إزاء تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، مؤكدًا ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803 الخاص بغزة، وضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، والإعلان عن تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وبدء خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

كما تطرق الوزيران إلى التطورات في اليمن، حيث أكد وزير الخارجية المصري أهمية التهدئة وخفض التصعيد، وإعلاء الحوار والتوافق، بعيدًا عن أي إجراءات أحادية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني الشقيق.