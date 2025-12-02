محافظ الأقصر: برنامج موسع لافتتاح مشروعات تنموية طول شهر ديسمبر

قال المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، إن المحافظة تستعد بمناسبة احتفالات عيدها القومي ببرنامج يمتد من 1 حتى 30 ديسمبر الجاري، يتضمن افتتاحات يومية في مختلف القطاعات، تشمل مشروعات البنية التحتية والصرف الصحي، حيث تدخل نحو 10 قرى الخدمة عبر محطات الرفع الجديدة.

وأضاف "عمارة" خلال حوار مع قناة Ten، المسجل اليوم الثلاثاء، أن المحافظة أيضًا ستشهد افتتاح مراكز شباب ومدارس وتسليم وحدات من مشروع الإسكان القومي القديم للشباب، كما يشهد الشهر تطوير كورنيش البر الغربي وبداية الاحتفال بمدينة إسنا التاريخية، ضمن سلسلة من المشروعات التنموية بالمحافظة.

وتابع أن الأقصر تستعد لانطلاق الموسم السياحي الشتوي، والذي بدأ مبكرًا في أكتوبر وشهد إقبالًا استثنائيًا، مما يفرض مسئوليات كبيرة على الأجهزة التنفيذية فيما يتعلق بنظافة المدينة وحسن التعامل مع السائحين، وضمان توافر السلع الغذائية.

وشدد على أن السياحة تُعد الركيزة الأساسية للناتج القومي بالمحافظة، مع العمل بالتوازي على دعم قطاعات الصناعة والزراعة، لافتًا إلى أن عدد الغرف الفندقية بالأقصر يبلغ نحو 10 آلاف و500 غرفة بين فنادق ثابتة وعائمة، ومع زيادة الإقبال الحالي وامتداده، ستحتاج المحافظة إلى نحو 5 آلاف غرفة إضافية.

وكشف عن تجهيز 3 قطع أراضٍ مخصصة للتوسع الفندقي، ستُطرح في مزايدات قريبة، مع تقديم تسهيلات للمستثمرين تشمل إتاحة الأراضي بنظم أقساط وفترة تنفيذ تمتد من 4 إلى 5 سنوات.

وأكد على أن الأقصر تمتلك مقومات سياحية فريدة، تضم معبد الأقصر بوصفه “متحفًا مفتوحًا”، إضافة إلى الآثار العريقة من الكرنك إلى وادي الملوك والملكات ومعبد حتشبسوت، إلى جانب جمال نهر النيل والخضرة والجبل المضاءة ليلًا، ما يجعلها وجهة مثالية للسياحة التاريخية والثقافية، مضيفًا أن المحافظة تعمل على تطوير مدينة إسنا التاريخية لتعظيم فائدتها السياحية.