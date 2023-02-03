تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إحباط محاولة تهريب كمية من مخدر الهيدرو مخبأة داخل سيارة نقل بالإسماعيلية تقدر قيمتها المالية بحوالي 7,5 مليون جنيه.



وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني والأمن العام، ومديرية أمن الإسماعيلية أكدت اعتزام عنصر إجرامي مقيم بمحافظة شمال سيناء نقل وتهريب كميات من مخدر الهيدرو من شرق القناة إلى غربها داخل مخبأ سري بسيارة نقل.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم حال استقلاله السيارة المشار إليها بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق وعُثر بحوزته على 175 لفافة لمخدر الهيدرو وزنت 250 كيلو جراما مخبأة داخل مخزن سري بسقف السيارة، ومبلغ مالي وهاتف محمول.



وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وأقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة لحساب شخص آخر جاري استهدافه وضبطه.