أوكلت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، اليوم الأربعاء، إلى وزارة الصحة بتقييم الموقف الوبائي والصحي بشأن جائحة كورونا يوم الأحد المقبل وتقديم تقرير بخصوص آلية تطبيق الحظر في البلاد.



وأكدت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي ضرورة التزام المواطنين بلبس الكمامات وفرض الغرامات على من لا يلتزم حفاظا على صحة المواطنين ومنع انتشار وباء كورونا، حسب بيان للحكومة العراقية.



ودعت الأجهزة الأمنية بلبس الكمامات وفرض عقوبات على من لا يلتزم.



وسجل العراق اليوم رقما قياسيا بعدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في بغداد والمحافظات بلغت 5173 أصابة جديدة و25 حالة وفاة في الوقت الذي شرعت فيه المستشفيات العراقية البدء بتطعيم العراقيين بالجرعة الأولى من لقاح سينو فارم الصيني.