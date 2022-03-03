كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موقف اللاعبين الذين تخلفوا عن حضور جلسة التجديد معهم التي حددها في وقت سابق ظهر اليوم الخميس.

وكان مرتضى قد حدد في وقت سابق الفترة من 12 إلى 2 ظهر الخميس لاستقبال اللاعبين الراغبين في تجديد عقودهم بينما لم يحضر سوى حازم إمام الظهير الأيمن.

وقال مرتضى إن حازم حضر رفقة والده وسيتم التجديد معه مساء اليوم بمقر مكتبه بحضور أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية بالنادي.

وأكد عبر فيديو نشره المركز الإعلامي للنادي، أن طارق حامد نجم خط الوسط تواصل معه للحضور مساء حيث كان يخوض فترة تأهيل.

وأضاف أن محمد أبوجبل حارس المرمى طلب إذن من أمير مرتضى وأيمن طاهر بالحضور غدا الجمعة رفقة شقيقة الذي كان مسافرا إلى أسيوط.

وعن المغربي أشرف بن شرقي قال مرتضى طلب مهلة ساعتين تواصل مع شقيقه للحضو، أما الإيفواري رزاق سيسيه فقد أكد رئيس الزمالك أنه لم يكن يعلم بالموعد بسبب عدم وجود من يتواصل معه باللغة الفرنسية.