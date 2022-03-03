مسؤول أوكراني: تضرر إمدادات الطاقة والمياه في مدينة ماريوبول جراء القصف الروسي

قال رئيس بلدية مدينة ماريوبول الساحلية جنوب أوكرانيا، فاديم بويتشينكو الأربعاء إن إمدادات الطاقة والمياه في المدينة تضررت بشدة جراء غارات جوية روسية.

وأشار بويتشينكو في تصريحات لوكالة الأنباء الأوكرانية (يونيام) إن يوم الأربعاء هو الأصعب في الأيام السبعة للحرب حتى الآن، مشيرا إلى أن الكثيرين في المدينة التي يصل عدد سكانها إلى 440 ألف نسمة ليس لديهم حاليا مياه جارية أو تدفئة أو كهرباء.

وأضاف: "غدا (الخميس) ستبدأ مرافقنا العامة في استعادة البنية التحتية الحيوية".

وذكرت السلطات أن أكثر من 130 شخصا أصيبوا في غارات جوية في ماريوبول. وتلقي أوكرانيا باللوم على روسيا في ذلك. ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.