كندا: رسوم ترامب تغير بشكل جذري النظام التجاري الدولي

قال رئيس وزراء كندا مارك كارني، إن الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء، "تغير بشكل جذري النظام التجاري الدولي".

وأضاف كارني، أثناء حديثه من أوتاوا: "لقد أعلن الرئيس ترامب للتو سلسلة من الإجراءات التي ستغير النظام التجاري الدولي بشكل جذري".

وأشار كارني، إلى أنه رغم أن كندا تم استثناؤها من الرسوم الجمركية الأساسية بنسبة 10% التي قال ترامب إنها ستطبق على معظم الواردات إلى الولايات المتحدة، "إلا أن الرسوم على الفنتانيل لا تزال سارية، وكذلك الرسوم على الصلب والألومنيوم".

وتابع: "اعتبارا من هذا المساء، ستدخل الرسوم على السيارات حيز التنفيذ وقد أشارت الولايات المتحدة إلى أنه ستكون هناك رسوم إضافية على ما يسمى بالقطاعات الاستراتيجية".

وأوضح كارني، أن هذه الرسوم ستؤثر على "ملايين الكنديين".

وقال: "سوف نقاوم هذه الرسوم بإجراءات مضادة.. سوف نحمي عمالنا"، دون الخوض في التفاصيل.

وتابع: "في أوقات الأزمات، من المهم أن نتحد ومن الضروري أن نتصرف بهدف وبقوة، وهذا ما سنقوم به".

وكان ترامب، قد أعلن عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على معظم الواردات الأمريكية، مع فرض عقوبات أعلى بناء على العجز التجاري.

وستواجه الواردات من الاتحاد الأوروبي رسوما بنسبة 20%.