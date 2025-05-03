محافظ جنوب سيناء يشهد انطلاق فعاليات سباق السيارات الرياضية الفائقة بشرم الشيخ

شهد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، انطلاق فعاليات سباق "تسارع الأساطير" Sharm Exotic Drag Race بمدينة شرم الشيخ، والذي يُقام ضمن فعاليات Roads & Rides، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وقال المحافظ إن إطلاق هذا السباق يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتنشيط السياحة بمدينة السلام شرم الشيخ، ووضعها على خريطة السياحة العالمية، لما تمتلكه من إمكانيات تؤهلها لاستضافة الفعاليات الكبرى، واستيعاب أعداد كبيرة من السائحين.

وأشاد المحافظ بتنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي، الذي يُنظم لأول مرة في مصر، مؤكدًا أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قادرة على تنظيم كبرى الفعاليات الدولية بفضل تضافر جهود جميع الجهات المعنية، خاصة في ظل خطة الدولة لتنشيط السياحة بالمحافظة، من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز المقومات السياحية.

وشهد السباق منافسة قوية بين المتسابقين للفوز بالجائزة الكبرى، إلى جانب إقبال جماهيري كبير من السائحين وزوار المدينة من مختلف الجنسيات.

وشارك في السباق 50 سيارة من أشهر العلامات العالمية في عالم السيارات الرياضية، والمعروفة باسم "سيارات الأحلام". وأُقيم السباق على مسافة 400 متر ذهابًا ومثلها عودة، على الطريق الدائري بمدينة شرم الشيخ، والذي تم إغلاقه كليًا خلال الفعاليات، مع فتح تحويلات مرورية لتسهيل حركة السير داخل المدينة.

من جانبها، كثفت إدارة مرور شرم الشيخ من تواجدها بالشوارع لتوجيه المواطنين بشأن التحويلات، كما تم تعزيز التأمين من خلال سيارات الإسعاف والحماية المدنية والشرطة، لضمان خروج الحدث بأعلى درجات الأمان والتنظيم.