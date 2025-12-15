 مكتب التحقيقات الفيدرالي يعلن إحباط مخطط إرهابي في كاليفورنيا ولوس أنجلوس - بوابة الشروق
الإثنين 15 ديسمبر 2025 6:45 م القاهرة
مكتب التحقيقات الفيدرالي يعلن إحباط مخطط إرهابي في كاليفورنيا ولوس أنجلوس


نشر في: الإثنين 15 ديسمبر 2025 - 6:05 م | آخر تحديث: الإثنين 15 ديسمبر 2025 - 6:05 م

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، إحباط «مخطط إرهابي» في مقاطعة "أورانج" في كاليفورنيا ولوس أنجلوس.

وأفادت المدعية العامة للولايات المتحدة، بأن مكتب التحقيقات أحبط مخططا لتفجير قنابل استهدف عدة مواقع، بما في ذلك عملاء الهجرة والمركبات، في كاليفورنيا ولوس أنجلوس، وفق شبكة سكاي نيوز.

ويأتي إحباط هذا المخطط في وقت شهد فيه شاطئ بوندي هجوما مسلحا وصفته السلطات الأسترالية بأنه عمل "إرهابي ومعاد للسامية".

وقد أعلنت الشرطة الأسترالية أن رجلا يبلغ من العمر 50 عاما وابنه البالغ 24 عاما هما المسؤولان عن حادث إطلاق النار الجماعي الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا على شاطئ بوندي الشهير خلال احتفال بعيد حانوكا.

