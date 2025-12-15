مسئولة أوروبية تتهم إسرائيل بفرض قيود على إدخال المساعدات لـ غزة: يجب أن تتدفق كالسيل لا قطرة قطرة

قالت حاجة لحبيب، مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، إن الاحتياجات في قطاع غزة تزداد بشكل خاص خلال أشهر الشتاء.

وأضافت في تصريحات على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الاثنين: "يجب أن تتدفق المساعدات إلى غزة كالسيل، لا قطرة قطرة"، بحسب وكالة سند.

وأشارت إلى أن الفلسطينيين ما زالوا يتعرضون للقتل يوميا رغم اتفاق وقف إطلاق النار، لافتة النظر إلى أن إسرائيل منعتها من دخول غزة قبل أسبوعين.

وبيّنت أنها زارت مصر قبل أسبوعين ولم تسمح لها إسرائيل بدخول غزة، موضحة أن مئات شاحنات المساعدات تُحتجز عند معبر رفح الحدودي.

وتطرقت في حديثها الصحفي، إلى القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال المساعدات إلى غزة، وحذرت من أن عمال الإغاثة يواجهون العديد من العقبات الإدارية لإيصال المساعدات إلى القطاع.

والجمعة الماضية، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع قرار يطالب "إسرائيل"، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.