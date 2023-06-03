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حرصت السيدة الأولى الأمريكية الدكتورة جيل بايدن على أن تستقبل إشراقة شمس عامها الجديد اليوم السبت 3 يونيو 2023 خلال زيارتها الحالية لمصر بزيارة لأهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول والتي وصلت إليها، صباح اليوم.

واستهلت قرينة الرئيس الأمريكي الجولة بزيارة تمثال أبو الهول.

وولدت جيل بايدن في الثالث من يونيو عام 1951 في بلدية هامنتون بولاية نيوجيرسي الأمريكية، ونشأت في منطقة ويلو غروف بمقاطعة مونتغومري بولاية بنسلفانيا.

واحتفلت السيدة الأولى الأمريكية العامين الماضيين بعيد ميلادها وسط أفراد أسرتها تخللتها نزهة ترفيهية بالدراجات التي تهوى ركوبها مع زوجها الرئيس الأمريكي جو بايدن.