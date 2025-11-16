نتنياهو: نعتزم تجريد حماس من سلاحها بالطريقة السهلة أو الصعبة

علق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة، والذي سيُطرح للتصويت غدًا في مجلس الأمن الدولي.

ونفى خلال تصريحات في بداية اجتماع الحكومة، اليوم الأحد، إمكانية السماح بعدم نزع السلاح من المناطق التي تسيطر عليها حركة «حماس» في غزة.



وأشار إلى «عزمه تفكيك ونزع سلاح حماس في غزة، سواء حدث ذلك بسهولة أو بصعوبة»، قائلًا إنه اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تلك المسألة.

ويرحب مشروع القرار -الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية- بإنشاء «مجلس السلام»، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريا، على أن تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027.

ويُخول القرار الدول الأعضاء تشكيل «قوة استقرار دولية موقتة» تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المُدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع سلاح المقاومة في القطاع.

كما يتضمن المقترح أن تجري «الولايات المتحدة حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر».

والجمعة الماضية، دعت الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية والإسلامية مجلس الأمن الدولي إلى الإسراع بتبني مشروع قرار أمريكي؛ يؤيد خطة السلام التي وضعها الرئيس دونالد ترامب، بشأن وقف الحرب على قطاع غزة.

وأعربت الولايات المتحدة ومصر وقطر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا في بيان عن «دعمها المشترك» لمشروع القرار الأمريكي الذي يعطي تفويضا لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده «سريعا».