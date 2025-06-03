رئيس الوزراء اللبناني: حريصون على العلاقات الثنائية مع إيران طبقا لقاعدة الاحترام المتبادل

استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي وجه له دعوة باسم الرئيس مسعود بزشكيان، لزيارة طهران.

وأكد سلام، خلال اللقاء، أن «لبنان حريص على العلاقات الثنائية مع إيران على قاعدة الاحترام المتبادل والحفاظ على سيادة البلدين، وما يضمن استقلال كل دولة؛ لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».

من جهته، أشار الوزير الإيراني إلى حرص بلاده على فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية مع لبنان، تقوم على قاعدة الاحترام المتبادل، وعدم تدخل أي دولة بشئون الأخرى.

وشدد على «ضرورة تطوير وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، والعمل على تذليل العقبات أمام الاستثمارات والتبادل التجاري».

وفي وقت سابق، قال عراقجي، إن طهران تدعم بشكل كامل استقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه.

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم»، أكد عراقجي، في تصريح صحفي عقب لقائه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أن إيران ماضية في تعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية مع لبنان.

وأعرب عن استعداد الشركات الإيرانية للمشاركة في إعادة إعمار لبنان، مؤكداً أن «هذا التعاون سيتم عبر الحكومة اللبنانية، إذا رغبت في ذلك».

وفيما يخص الوضع الداخلي اللبناني، شدد عراقجي، على دعم طهران للحوار الوطني والوحدة والتوافق بين مختلف الطوائف والأحزاب اللبنانية، قائلاً: «نحن نؤيد أي قرار يُتخذ بإجماع المكونات اللبنانية».

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن «هذه الحوارات شأن لبناني داخلي بحت، ولا يحق لأي دولة أجنبية التدخل فيها».



