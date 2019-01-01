تزخر مدينة دبي في دولة الامارات بالعديد من الأنشطة والمقاصد السياحية، معتمدة في ذلك على قدر مالية كبيرة مكنتها من التغلب على العديد من العقبات المناخية، والجغرافية، كما مكنتها من توطين تكنولوجيات هائلة في عالم الترفيه والسياحة ويعد من أبرز تلك المقاصد والمعالم.

"برواز" دبي

يعتبر برواز دبي من أبرز المعالم السياحية بالإمارة، حيث يقدّم هذا المعلم السياحي مناظر بانورامية متميزة للمدينة.

يتألف البرواز من برجين يبلغ ارتفاع كلّ منهما 150 مترا بعرض 93 مترا ويربط بينهما جسر.

تمّ بناء هذا المعلم بحيث يشبه إطار صورة ضخم، ويوفّر إطلالات متميزة للمنطقة التاريخية في دبي، كما يطلّ على الجزء الحديث من المدينة.

يمكن للزوار أن يتعرّفوا على مراحل تطور المدينة من خلال زيارة المعارض وصالات الواقع الافتراضي التي تستخدم أحدث التقنيات، ويعد البرواز العملاق حلقة الوصل بين ماضي المدينة وحاضرها ومستقبلها.

ويتيح مبنى برواز دبي للمغامرين جانب كبير من الإثارة والتشويق، من خلال الجسر الزجاجي الذي يربط بين البرجين، والذي يبلغ طوله 25 مترا، ليشعر من يمر فوقه وكانه يسير في الهواء.

"لابيرل"

يعد عرض لا بيرل أو"اللؤلؤة"واحدا من أكثر العروض إبهارا على المستوى حيث يستخدم المسرح المائي الذي يقدم عليه العرض تكنولوجيا متطورة لصناعة الشلالات والسيول والأمطار على الأرضية التي تفيض بالماء، ومن ثم تجف بثواني.

وسيتمكن المتابع للعرض من مشاهدة 65 راقصا عالميا من 23 دولة وهم يؤدون مشاهدهم المذهلة التي تضم الألعاب البهلوانية والغوص وعرض الدراجات النارية في تحد للجاذبية.

وتدور أحداث القصة من خلال المشاهد الاستعراضية وعلاقتها بدبي، حيث ينتمي العمل إلى الأعمال الفنية الحديثة التي تحتمل قصته أكثر من معنى وتفسير حسب ثقافة وطبيعة ذائقة المتلقي، ويجسد العرض في مضمونه روح دبي، ابتداء من تاريخ صيد اللؤلؤ وصولا إلى الرؤية المستقبلية، واستعراض الإمكانات والأفكار التكنولوجية التي تشتهر بها.

وتعود فكرة عرض لابيرل إلى فرانكو دراغون، الذي أنتج أضخم العروض العالمية مثل "ذا هاوس أوف دانسينغ ووتر" في مكاو، و"لو ريف" في لاس فيغاس، عرض "لا بيرل".

ويتم تقديم عرض "لا بيرل" على مدى السنوات الـ10 القادمة، مع 10 عروض أسبوعيا، تقدّم مرتين يوميا على مسرح تم بناؤه خصيصا لهذا العرض في مدينة الحبتور.

ملاهي غير تقليدية

تقدم دبي باركس آند ريزورتس للزوار تجربة استثنائية في ثلاثة مدن ملاهي غير تقليدية وحديقة مائية، إذ توفّر كل من موشن جيت، وبوليوود باركس، وليجو لاند أكثر من 100 لعبة رائعة.

وتعد حديقة ليجو لاند الأولى في المنقطة، والسابعة على مستوى العالم، حيث تحتوي على ست مناطق بتصاميم مختلفة وأكثر من أربعين جولة تفاعلية ومعلما سياحيا، وتضم ميني نماذج بالحجم الطبيعي لمباني دبي الأكثر شهرة المصنوعة بالكامل من الليجو "المكعبات "، وتشمل برج خليفة بالإضافة إلى المعالم السياحية البارزة على مستوى العالم مثل أطول عشرة مبان في العالم وتاج محل بالهند، واهرامات الجيزة في مصر، ومدينة البتراء في الأردن، وحدائق بابل المعلقة، استخدم في بنائها، نحو 60 مليون قطعة من المكعبات.

كما تضمّ مدينة ملاهي "موشن جيت دبي" ألعابا ومعالم مستوحاة من أهم وأنجح الأفلام التي تمّ تصويرها في السنوات الأخيرة من إبداع الاستوديوهات العالمية مثل: كولومبيا بيكتشرز، ودريم ووركس أنيميشن، وليونزجيت.

وتمكن موشن جيت الاستمتاع بمشاهدة الشخصيات الكرتونية المحبوبة كالسنافر و" شريك"، وأبطال فيلم هنغر غيمز، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوار التعرّف على أسرار صنع الأفلام في كواليس تصوير أفلام حقيقية في استوديو سنترال.

فيما تجسّد بوليوود باركس دبي أجمل ما في عالم صناعة الأفلام الأسطوري في مومباي بالهند من خلال 5 مناطق ترفيهية، مستوحاه في كامل تفاصيلها من أفلام بوليوود السينمائية الضخمة.

سكي دبي

تعد دبي مدينة لاتعرف المستحيل، فعلى الرغم من درجات الحرارة القاسية في الصيف، والمناخ الصحراوي إلا أنها استطاعت ان تبني مدينة جليد، يتمكن زوارها من الاستمتاع بالتزلج على الثلوج، داخل مول الامارات.

كما تتيح "سكي دبي " العب مع البطاريق أو بناء الأشكال المختلفة بالثلوج، أو التدحرج من أعلى التل أو ركوب الزلاجات الجماعية