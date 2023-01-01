فلسطين تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية غدا

طالبت فلسطين بعقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية غدا الثلاثاء؛ لبحث الحراك العربي لمواجهة العدوان الإسرائيلي على جنين، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «وفا»، مساء الاثنين.

وأشار مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، إلى تقديم طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية يوم غد الثلاثاء، بناء على توجيهات القيادة الفلسطينية.

ولفت إلى الدعوة لعقد الاجتماع لبحث مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك العدوان المستمر منذ فجر اليوم على مدينة جنين ومخيمها.

وأوضح أن «الاجتماع العاجل الذي سيعقد - بناء على طلب دولة فلسطين وبالتنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية - سيبحث سبل التحرك الفعال على المستوى العربي والدولي؛ لوقف هذا العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيه وطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني».

وفي وقت سابق، أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين واستشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات بجروح بعضهم خطيرة.

وحملت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها اليوم الاثنين، دولة الاحتلال المسئولية الكاملة عن هذا العدوان وهذه الجرائم بوصفها جرائم حرب وانتهاكا للمواثيق والقوانين وقرارات الشرعية الدولية، وتقويضا لمساعي ومحاولات إعادة إحياء مسار وآمال السلام الإقليمية والدولية.

وحذرت من تبعات هذا العدوان وتداعياته البالغة الخطورة على الأمن والاستقرار بفلسطين والمنطقة، داعية المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن والدول الأعضاء إلى تحمل مسئولياتهم في الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

بدوره، دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أنصار السلام في العالم التدخل الفوري لوقف العملية العسكرية الإجرامية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في جنين.

وأدان أبو الغيط، قصف الاحتلال الإسرائيلي المدن والمخيمات السكنية بالطيران، وتجريف المنازل والطرقات الذي يعتبر عقابا جماعيا وانتقاما لن يؤدي سوى لمزيد من تفجير الموقف.