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عرض الفيلم العماني سلمى.. الخميس المقبل

الفيلم العماني سلمى
الفيلم العماني سلمى

نشر في: الثلاثاء 3 أغسطس 2021 - 3:00 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 أغسطس 2021 - 3:00 ص

يعرض الخميس المقبل، في صالات السينما بسلطنة عمان الفيلم الروائي الدرامي "سلمى"، سيناريو وحوار نايل الجرابعة، وإخراج يوسف البلوشي، وبطولة النجم عبدالله مرعي وشيماء البريكي والطفلة رهف البلوشي والطفل يزيد البلوشي.

وقال مخرج الفيلم يوسف البلوشي في مؤتمر صحفي، إنه حاول إنتاج فيلم سينمائي مرضي للطموحات الفنية، بالتعاون مع فنانين عمانيين.

حيث تدور أحداث الفيلم حول شخصية "سلمى"، التي تتمسك بوعد قطعته على نفسها وتقرر أن توفي به فتخرج بمغامرة تمتد لليلتين تواجهها مجموعة من الصعاب والتحديات ولكنها في النهاية تصل لهدفها.

وأكد "البلوشي"، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، أن الفيلم من المقرر أن يشارك في عدة مهرجانات عربية ودولية خلال الفترة المقبلة.

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