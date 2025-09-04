سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تحدث علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، عن علاقته بأسطورة الكرة المصرية السابق محمود الجوهري، وأسرار من كواليس العمل معه تزامنا مع ذكرى رحيله.

وقال علاء نبيل في تصريحات تلفزيونية: "الجوهري كان لديه ميزة كبيرة للغاية، وهي الاتصال باللاعبين في منازلهم والاطمئنان عليهم في أدق التفاصيل".

وتابع قائلا: "كان هناك مواقف كثيرة للجوهري تفوق الوصف، وعندما كنا سويا في الأردن كان أيضا دائم التواصل معي".

وأضاف: "العمل مع الجوهري متعب لكنه ممتع، واستفدت منه الكثير خلال رحلتنا سويا، وكان دقيق للغاية في أوقات العمل وكان يعطي كل شخص حقه".

ومن ناحية أخرى قال علاء نبيل: "حققنا إنجازات مميزة في اتحاد الكرة على مستوى الرخص التدريبية، ومن حق المدربين علينا الاهتمام بهم وتطوير مستواهم".

وأتم علاء نبيل قائلا: "منتخب 2008 المشارك في بطولة كأس الخليج الحالية بالسعودية يخوض البطولة مع أعمار أكبر منه ولعبنا 7 مباريات في أسبوعين ويجب علينا تشجيع اللاعبين رغم النتيجة غير الجيدة".