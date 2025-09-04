تحدث علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، عن علاقته بأسطورة الكرة المصرية السابق محمود الجوهري، وأسرار من كواليس العمل معه تزامنا مع ذكرى رحيله.
وقال علاء نبيل في تصريحات تلفزيونية: "الجوهري كان لديه ميزة كبيرة للغاية، وهي الاتصال باللاعبين في منازلهم والاطمئنان عليهم في أدق التفاصيل".
وتابع قائلا: "كان هناك مواقف كثيرة للجوهري تفوق الوصف، وعندما كنا سويا في الأردن كان أيضا دائم التواصل معي".
وأضاف: "العمل مع الجوهري متعب لكنه ممتع، واستفدت منه الكثير خلال رحلتنا سويا، وكان دقيق للغاية في أوقات العمل وكان يعطي كل شخص حقه".
ومن ناحية أخرى قال علاء نبيل: "حققنا إنجازات مميزة في اتحاد الكرة على مستوى الرخص التدريبية، ومن حق المدربين علينا الاهتمام بهم وتطوير مستواهم".
وأتم علاء نبيل قائلا: "منتخب 2008 المشارك في بطولة كأس الخليج الحالية بالسعودية يخوض البطولة مع أعمار أكبر منه ولعبنا 7 مباريات في أسبوعين ويجب علينا تشجيع اللاعبين رغم النتيجة غير الجيدة".