الخميس 4 سبتمبر 2025 1:07 ص القاهرة
علاء نبيل: الجوهري مثال للإنسانية.. ومنتخب 2008 أجاد في كأس الخليج رغم النتائج

نشر في: الأربعاء 3 سبتمبر 2025 - 11:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 سبتمبر 2025 - 11:57 م

تحدث علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، عن علاقته بأسطورة الكرة المصرية السابق محمود الجوهري، وأسرار من كواليس العمل معه تزامنا مع ذكرى رحيله.

وقال علاء نبيل في تصريحات تلفزيونية: "الجوهري كان لديه ميزة كبيرة للغاية، وهي الاتصال باللاعبين في منازلهم والاطمئنان عليهم في أدق التفاصيل".

وتابع قائلا: "كان هناك مواقف كثيرة للجوهري تفوق الوصف، وعندما كنا سويا في الأردن كان أيضا دائم التواصل معي".

وأضاف: "العمل مع الجوهري متعب لكنه ممتع، واستفدت منه الكثير خلال رحلتنا سويا، وكان دقيق للغاية في أوقات العمل وكان يعطي كل شخص حقه".

ومن ناحية أخرى قال علاء نبيل: "حققنا إنجازات مميزة في اتحاد الكرة على مستوى الرخص التدريبية، ومن حق المدربين علينا الاهتمام بهم وتطوير مستواهم".

وأتم علاء نبيل قائلا: "منتخب 2008 المشارك في بطولة كأس الخليج الحالية بالسعودية يخوض البطولة مع أعمار أكبر منه ولعبنا 7 مباريات في أسبوعين ويجب علينا تشجيع اللاعبين رغم النتيجة غير الجيدة".


