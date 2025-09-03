القناة 13 العبرية: جيش الاحتلال يبدأ إعداد خطط عسكرية لما بعد الحرب

كشفت القناة 13 العبرية، مساء أمس الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي بدأ في إعداد خطط عسكرية جديدة للمرحلة المقبلة من الحرب، تتعلق بما يسميه "السيطرة على معسكرات وسط القطاع" بعد إعلان إحكام السيطرة على مدينة غزة.

ووفق تقديرات أمنية إسرائيلية، قد يكون بعض المحتجزين في تلك المنطقة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

بالتوازي، يستعد الجيش للإعلان عن منطقة جديدة جنوب القطاع باعتبارها "منطقة إنسانية".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في رسالة لجنود الجيش والاحتياط، إن "ما بدأ في غزة يجب أن ينتهي في غزة"، مكرراً رواية 7 أكتوبر ومؤكداً أن الحرب ستستمر حتى "الحسم".

في المقابل، ظهر تباين حاد داخل المؤسسة العسكرية؛ حيث أوضح رئيس الأركان إيال زمير أن الجيش بدأ فعلاً المناورة البرية في غزة، وقال خلال لقاء مع جنود الاحتياط: "نحن ندخل أماكن لم ندخلها من قبل، ونقاتل هناك بكل قوة"، مضيفاً أن الجيش "لن يوقف الحرب قبل القضاء على حماس".

لكنه أقرّ في جلسة الكابنيت الأخيرة أن احتلال غزة بالكامل قد يعرّض حياة المحتجزين للخطر، وهو ما تشاطره فيه قيادات أمنية إسرائيلية أخرى.

بالتزامن، أعلن الجيش عن استدعاء نحو 60 ألف جندي احتياط ضمن ما يسميه "عملية مركبات جدعون ب"، مشيراً إلى أن هؤلاء لن يشاركوا مباشرة في القتال بغزة، بل سيستبدلون قوات الخدمة النظامية في الضفة والحدود الشمالية ليتم تحويل النظاميين للقطاع.

ووفق تقديرات الجيش، فإن "احتلال وتطهير" غزة قد يستغرق عامًا كاملًا ويسفر عن مقتل ما لا يقل عن 100 جندي إسرائيلي.

في هذه الأثناء، صعّد العشرات من جنود الاحتياط المنضوين في تنظيم "جنود من أجل الأسرى" احتجاجهم، وأعلنوا رفضهم الانخراط في أي عملية عسكرية تهدف لاحتلال غزة، واعتبروها "قرارًا سياسيًا غير قانوني يعرّض حياة الأسرى للخطر".



