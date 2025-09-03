استشهاد 40 فلسطينيا في غارات إسرائيلية متواصلة على غزة

أستشهد 40 فلسطينيا، منذ منتصف الليلة الماضية، وحتى بعد ظهر اليوم الأربعاء، إثر قصف إسرائيلي استهدف أنحاءً متفرقة من قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية في قطاع غزة أن 40 "شهيدا ارتقوا منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 13.30، اليوم"، وأضافت أنه وصل إلى مستشفى الشفاء" 17 شهيدًا، وعيادة الشيخ رضوان 7 شهداء، ومستشفى المعمداني 3 شهداء، ومستشفى القدس- تل الهوا شهيد واحد، وكذلك مستشفى العودة، فيما وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى 4 شهداء، ومستشفى ناصر 7 شهداء"،بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وتأتي هذه التطورات فيما تواصل إسرائيل عملياتها العدوانية منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 63 ألف شخص وإصابة نحو 160 ألف آخرين إلى جانب نزوح مئات الآلاف وسط أزمة إنسانية خانقة تشمل نقص الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب.