الخطوط الجوية الهولندية تعتزم إجراء تغييرات لخفض التكاليف وتحسين نتائج التشغيل

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أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كيه إل إم) اليوم الخميس، خططها لإجراء تغييرات هيكلية لتحسين الأداء التشغيلي والمالي.

وستشمل الإجراءات زيادة الإنتاجية، وتبسيط التنظيم، وخفض التكاليف، وتأجيل الاستثمارات.

وقالت الشركة إن "كيه إل إم" تعاني من ارتفاع التكاليف ونقص الموظفين والمعدات.

وتستهدف "كيه إل إم " عبر تلك التغييرات، تحسين نتائج التشغيل بنحو 450 مليون يورو (496 مليون دولار).

ومن المتوقع أن تؤدي تلك التغييرات إلى تحقيق هامش ربح هيكلي يزيد عن 8% بحلول الفترة 2026-2028، وذلك تماشيا مع طموح مجموعة الخطوط الجوية الفرنسية الهولندية "أير فرانس-كيه إل إم" .

وتشمل قائمة الإجراءات، استخدام تقنيات الأتمتة والميكنة لتحسين إنتاجية العمل بنسبة 5% على الأقل بحلول عام 2025، وإجراءات لحل تأثير العجز في الطيارين، وإدخال منتجات جديدة على متن الطائرات، وأشياء أخرى.