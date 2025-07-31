استشهاد 48 فلسطينيا أثناء انتظار مساعدات غذائية وسط تحذيرات من مجاعة وشيكة في غزة

استشهد ما لا يقل عن 48 فلسطينيا وأُصيب العشرات، الأربعاء، أثناء انتظارهم للحصول على الغذاء عند معبر في قطاع غزة، وفقا لما أفاد به مستشفى محلي استقبل الضحايا. وتأتي أحدث موجة من العنف المرتبط بتوزيع المساعدات في وقت يتوجه فيه المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى إسرائيل لإجراء محادثات.

وأدت الحملة العسكرية المستمرة التي تشنها إسرائيل، إلى جانب الحصار المفروض، إلى ما وصفته أعلى جهة دولية مختصة بأزمات الجوع بأنه "السيناريو الأسوأ من المجاعة" في القطاع الساحلي الذي يقطنه نحو مليوني فلسطيني. كما أدى انهيار القانون والنظام إلى تدافع الحشود اليائسة على قوافل المساعدات.

ومن المقرر أن يصل ويتكوف، الذي يقود جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 22 شهرا والإفراج عن الرهائن الذين أُسروا في هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 الذي أشعل فتيل القتال، إلى إسرائيل اليوم الخميس لإجراء محادثات بشأن الوضع في غزة.