 جامعة الأقصر تنظم ورشة حول إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية - بوابة الشروق
الخميس 3 أكتوبر 2024 9:53 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

جامعة الأقصر تنظم ورشة حول إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية

محمد راشد
نشر في: الخميس 3 أكتوبر 2024 - 9:03 ص | آخر تحديث: الخميس 3 أكتوبر 2024 - 9:04 ص

نظم مركز تنمية الحرف بجامعة الأقصر ورشة عمل بعنوان "إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية" استهدفت 25 طالبا وطالبة من طلاب مدرسة الشهيد أحمد علي يوسف، الابتدائية بالبياضية، وتناولت التعريف بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ثم التعرف على خطورة المخلفات البلاستيكية على البيئة والصحة العامة.

وتم خلال الورشة تنفيذ بعض النماذج لأعمال إعادة تدوير البلاستيك في صناعة المقلمة والمزهرية وقصيص زرع وحصالة وماج، وبعض الأشكال الأخرى المفضلة لدى الأطفال.

كما شملت الورشة إكساب أطفال المدارس الابتدائية مهارات التشكيل والقص واللصق باستخدام خامات بسيطة وآمنة من جهة، وإعادة لتدوير المخلفات البلاستيكية كزجاجات المياه والعصائر والمياه الغازية من جهة أخرى، وإشراك أطفال المراحل الابتدائية بمحافظة الأقصر في المحافظة على البيئة من الأثر السلبي للمخلفات البلاستيكية، إلى جانب إدراج أنماط وألوان مختلفة من الأنشطة وورش العمل داخل الصفوف الدراسية للمراحل الابتدائية؛ لتعميق الهوية الوطنية بضرورة الحفاظ على مجتمعاتنا نظيفة صحية وآمنة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك