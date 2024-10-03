جامعة الأقصر تنظم ورشة حول إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية

نظم مركز تنمية الحرف بجامعة الأقصر ورشة عمل بعنوان "إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية" استهدفت 25 طالبا وطالبة من طلاب مدرسة الشهيد أحمد علي يوسف، الابتدائية بالبياضية، وتناولت التعريف بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ثم التعرف على خطورة المخلفات البلاستيكية على البيئة والصحة العامة.

وتم خلال الورشة تنفيذ بعض النماذج لأعمال إعادة تدوير البلاستيك في صناعة المقلمة والمزهرية وقصيص زرع وحصالة وماج، وبعض الأشكال الأخرى المفضلة لدى الأطفال.

كما شملت الورشة إكساب أطفال المدارس الابتدائية مهارات التشكيل والقص واللصق باستخدام خامات بسيطة وآمنة من جهة، وإعادة لتدوير المخلفات البلاستيكية كزجاجات المياه والعصائر والمياه الغازية من جهة أخرى، وإشراك أطفال المراحل الابتدائية بمحافظة الأقصر في المحافظة على البيئة من الأثر السلبي للمخلفات البلاستيكية، إلى جانب إدراج أنماط وألوان مختلفة من الأنشطة وورش العمل داخل الصفوف الدراسية للمراحل الابتدائية؛ لتعميق الهوية الوطنية بضرورة الحفاظ على مجتمعاتنا نظيفة صحية وآمنة.