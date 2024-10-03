الاحتلال يستهدف مركزا للجيش اللبناني في منطقة بنت جبيل

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أعلن الجيش اللبناني، مساء الخميس، مقتل أحد عناصره، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مركزا للجيش في منطقة بنت جبيل جنوب البلاد.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «استشهد أحد العسكريين نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش في منطقة بنت جبيل- الجنوب، وقد رد عناصر المركز على مصادر النيران».

استشهد أحد العسكريين نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش في منطقة بنت جبيل- الجنوب، وقد رد عناصر المركز على مصادر النيران.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/JxoYv6xmzB — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 3, 2024

وفي وقت سابق، أشار الجيش اللبناني، إلى مقتل أحد عناصره وإصابة آخر في اعتداء إسرائيلي على بلدة الطيبة بقضاء مرجعيون جنوب البلاد.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «استشهد أحد العسكريين وأصيب آخر بجروح نتيجة اعتداء من جانب العدو الإسرائيلي، وذلك أثناء تنفيذ مهمة إخلاء وإنقاذ بمشاركة الصليب الأحمر اللبناني في بلدة الطيبة- مرجعيون».

وشن العدو الإسرائيلي 20 غارة على ضاحية بيروت الجنوبية خلال الساعات القليلة الماضية، واستهدف بغاراته أحياء الحدث والشياح والسانتيريز وتقاطع الكفاءات وحارة حريك وبرج البراجنة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت مبكر من فجر اليوم الخميس، عن سقوط 6 شهداء و7 مصابين في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الباشورة في قلب بيروت.

واستهدفت الغارة في منطقة الباشورة مقرًا للهيئة الصحية الإسلاميّة التابعة لحزب الله، ما أدى إلى تدميره بالكامل وتضرر المبنى بشكل جزئي.

ويقع المقر المستهدف في حي سكني مكتظ على مشارف وسط بيروت التجاري حيث مقر رئاسة الحكومة اللبنانية.

وجنوبًا، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي عنيف بلدة كفركلا في قضاء مرجعيون لأكثر من ساعة متواصلة ليلة الأربعاء الخميس.

كما طال القصف أيضًا مجرى نهر الليطاني في منطقة الخردلي، ومدينة الخيام والسهل وبرج الملوك، وبلدة الطيبة وأطراف العديسة وعيترون.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم، مستهدفًا الأطراف بين بلدتي عين بعال والبازورية وأرنون.

كذلك استمرّ تحليق المسيّرات الإسرائيلية فوق مدينة بعلبك في البقاع، على علو منخفض.